Глава МИД Сергей Лавров стал героем флешмоба в соцсетях

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях #ПомахалМне.
Глава МИД Сергей Лавров стал героем флешмоба в соцсетях
  • Reuters

Как пишут РИА Новости, участники используют старый ролик, на котором министр кому-то машет и шлёт воздушный поцелуй, и добавляют к нему видео с собственным участием.

В соцсетях видео размещаются с тегом #ПомахалМне.

В 2015 году в интернете, в частности на российском видеосервисе Coub, был размещён ролик, демонстрирующий, как Лавров кому-то за кадром посылает воздушный поцелуй. Запись получила большую популярность среди пользователей сети.

В МИД России заявили, что на видео Лавров послал воздушный поцелуй своей южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить