Глава МИД Сергей Лавров стал героем флешмоба в соцсетях

Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях #ПомахалМне.

Как пишут РИА Новости, участники используют старый ролик, на котором министр кому-то машет и шлёт воздушный поцелуй, и добавляют к нему видео с собственным участием.

В соцсетях видео размещаются с тегом #ПомахалМне.

В 2015 году в интернете, в частности на российском видеосервисе Coub, был размещён ролик, демонстрирующий, как Лавров кому-то за кадром посылает воздушный поцелуй. Запись получила большую популярность среди пользователей сети.

В МИД России заявили, что на видео Лавров послал воздушный поцелуй своей южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.