Автоэксперт рассказал, как повысить безопасность на дорогах

Специалист по подбору автомобилей, автоинструктор Григорий Янц рассказал, как повысить безопасность на дорогах.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что нужно решить вопрос с автошколами, поскольку далеко не всегда они уделяют достаточное внимание подготовке кандидатов к передвижению в городской среде.

«На мой взгляд, больше внимания нужно уделять ещё и таким вещам, как техническое состояние транспортных средств, усилить контроль за медицинскими организациями, выдающими заключения о допуске к управлению транспортными средствами», — отметил Янц.

По его словам, нужно воспитывать культуру вождения, в том числе дисциплину и субординацию на дороге.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.