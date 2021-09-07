Автоэксперт рассказал, как повысить безопасность на дорогах

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Специалист по подбору автомобилей, автоинструктор Григорий Янц рассказал, как повысить безопасность на дорогах.
Автоэксперт рассказал, как повысить безопасность на дорогах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что нужно решить вопрос с автошколами, поскольку далеко не всегда они уделяют достаточное внимание подготовке кандидатов к передвижению в городской среде.

«На мой взгляд, больше внимания нужно уделять ещё и таким вещам, как техническое состояние транспортных средств, усилить контроль за медицинскими организациями, выдающими заключения о допуске к управлению транспортными средствами», — отметил Янц.

По его словам, нужно воспитывать культуру вождения, в том числе дисциплину и субординацию на дороге.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.

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