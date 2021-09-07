Подозреваемого в убийстве детей в Кузбассе охарактеризовали как хитрого и тщеславного

В распоряжении RT оказалась характеристика из колонии на Виктора Пестерникова, подозреваемого в убийстве двух школьниц в Киселёвске.

В колонии, где Пестерников отсидел десять лет (вышел в 2019 году) за насильственные действия сексуального характера, считали, что он «вину признал, раскаялся». Строил планы на будущее, намеревался «воссоединиться с семьёй, трудоустроиться, вести законопослушный образ жизни».

«Кругозор узок, просматривает телепередачи. По характеру хитрый, тщеславный, зависимый», — говорится в характеристике.

За весь период отбывания наказания Пестерников допустил шесть нарушений. Трудился обувщиком, раз в неделю убирал территорию, но делал это нехотя и под контролем.

От мероприятий, которые должны были привить ему уважение к закону, он старался уклониться.

Пестерников был задержан 7 сентября по подозрению в убийстве двух десятилетних школьниц — Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер, которые пропали 6 сентября.

Их тела нашли в заброшенном доме.