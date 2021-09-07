В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию с ценами на жильё

Вице-президент Российской гильдии риелторов, председатель правления управляющей компании «Бест-недвижимость» Григорий Полторак прокомментировал ситуацию с ценами на жильё.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что себестоимость только определяет нижнюю границу на рынке.

Как отметил эксперт, чем больше на рынке денег, тем больше желания и возможности их потратить, что приводит к росту спроса.

«А рост спроса приводит к возможности повысить цену для продавца. У нас же не ограничены продавцы в том, за сколько продавать, я имею в виду застройщиков, — а за застройщиками подтягивается и вторичный рынок», — уточнил Полторак.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.