Под Хабаровском военные инженеры в ходе учений взяли штурмом «захваченное» здание

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Под Хабаровском военные инженеры во время учений штурмом взяли захваченное условным противником здание.
Под Хабаровском военные инженеры в ходе учений взяли штурмом «захваченное» здание
  • © Александр Кряжев

Так военнослужащие отрабатывали приёмы ведения боя в городских условиях, передаёт телеканал «Звезда».

В ходе операции подразделения последовательно зачистили каждый из этажей. При этом они использовали стрелковое вооружение, шумовые гранаты, дымовую завесу.

Часть «нападавших» в ходе учений уничтожена, остальные взяты в плен.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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