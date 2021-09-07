Под Хабаровском военные инженеры в ходе учений взяли штурмом «захваченное» здание
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Так военнослужащие отрабатывали приёмы ведения боя в городских условиях, передаёт телеканал «Звезда».
В ходе операции подразделения последовательно зачистили каждый из этажей. При этом они использовали стрелковое вооружение, шумовые гранаты, дымовую завесу.
Часть «нападавших» в ходе учений уничтожена, остальные взяты в плен.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.