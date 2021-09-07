В АТОР прокомментировали ситуацию в туротрасли
- Pixabay
«Ни одна отрасль не понесла такой урон из-за пандемии, как всё, что было связано с туризмом и с перемещениями. Но именно благодаря пандемии обратили пристальное внимание на развитие поездок внутри страны, появился нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», акция кешбэка — я считаю, просто беспрецедентная, лучшая акция по поддержке как населения, так и индустрии», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, запустили чартеры в Бурятию, на Байкал, в Мурманскую область, Тюмень, на следующей неделе появится первый чартер в Казань.
Как отметила Ломидзе, видно невероятное движение на внутреннем рынке, которое поддерживается и регионами, и представителями индустрии, и федеральным регулятором.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».