Следователи осмотрели поднятый со дна озера на Камчатке вертолёт Ми-8

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Следователи провели осмотр поднятого со дна озера вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в Камчатском крае.
Следователи осмотрели поднятый со дна озера на Камчатке вертолёт Ми-8
  • © ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Отмечается, что в ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы.

Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета.

6 сентября вертолёт Ми-8, потерпевший крушение с туристами на борту, вытащили на берег.

Авария произошла 12 августа. На борту находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

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