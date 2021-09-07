Следователи осмотрели поднятый со дна озера на Камчатке вертолёт Ми-8

Следователи провели осмотр поднятого со дна озера вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в Камчатском крае.

Отмечается, что в ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы.

Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета.

6 сентября вертолёт Ми-8, потерпевший крушение с туристами на борту, вытащили на берег.

Авария произошла 12 августа. На борту находились 16 человек. Восемь из них были спасены.