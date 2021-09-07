В здании водонапорной башни в Тобольске откроют кафе и смотровую площадку

В историческом здании водонапорной башни, построенном в Тобольске (Тюменская область) в 1902 году, после реконструкции откроют кафе и смотровую площадку.

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

Там уточнили, что это будет один из первых проектов, реализованных после перезагрузки туристической сферы Тобольска.

«Водонапорная башня — это один из объектов, который будет включать в себя креативные активности. К его реализации уже на стадии проектирования подключается бизнес, который будет предоставлять там свои услуги. Таким образом... появится кафе на уникальной смотровой площадке. Также там будет размещён туристско-информационный центр», — пояснили в администрации города.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году.