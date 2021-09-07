В здании водонапорной башни в Тобольске откроют кафе и смотровую площадку

Короткая ссылка
В историческом здании водонапорной башни, построенном в Тобольске (Тюменская область) в 1902 году, после реконструкции откроют кафе и смотровую площадку.
В здании водонапорной башни в Тобольске откроют кафе и смотровую площадку
  • Pixabay

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

Там уточнили, что это будет один из первых проектов, реализованных после перезагрузки туристической сферы Тобольска.

«Водонапорная башня — это один из объектов, который будет включать в себя креативные активности. К его реализации уже на стадии проектирования подключается бизнес, который будет предоставлять там свои услуги. Таким образом... появится кафе на уникальной смотровой площадке. Также там будет размещён туристско-информационный центр», — пояснили в администрации города.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить