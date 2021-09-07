В АТОР рассказали о поведении туристов в нынешнем сезоне

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о поведении туристов в нынешнем сезоне.
В АТОР рассказали о поведении туристов в нынешнем сезоне
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«Высокий сезон 2021 года показал невозможность какого-то стратегического планирования на рынке, все продажи идут в последний момент — за три-четыре недели. Туристы стараются максимально обезопасить себя от каких-то возможных сюрпризов, не всегда, к сожалению, получается», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, туристы опасаются, что закроется то или иное направление, что заболеют они сами или кто-то из близких и, соответственно, придётся переносить поездку.

Как отметила Ломидзе, возврат денег — не самый популярный инструмент в туризме с начала пандемии.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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