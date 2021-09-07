В АТОР назвали самое популярное зарубежное направление у россиян

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самое популярное зарубежное направление у жителей страны.
В АТОР назвали самое популярное зарубежное направление у россиян
  • © Мустафа Далпальта
  • РИА Новости

«Самое популярное зарубежное направление — это Турция, тоже здесь нет никаких сюрпризов. По предварительной оценке, до конца года Турция примет 4—4,5 млн российских туристов. Я напомню, что в 2019 году было почти 6 млн», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила эксперт, за летний сезон в Турции побывали 2,3—2,4 млн человек.

По словам Ломидзе, сезон вполне успешный, несмотря на то что он был усечённым.

«Успешность Турции объясняется не только широкой транспортной возможностью — это одно из немногих направлений, где были допущены чартерные рейсы», — добавила она.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных россиянам.

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