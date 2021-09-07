В Москве строительство пересадок с БКЛ на радиальные линии метро идёт по графику
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«В настоящее время продолжается строительство пересадок с введённых в прошлом году станций Большого кольца метро — «Авиамоторной» и «Электрозаводской», — которые пока действуют в составе Некрасовской линии, на радиальные линии — Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую», — сказал вице-мэр.
Бочкарёв уточнил, что строительство ведётся как открытым, так и закрытым способом.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.