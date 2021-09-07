Подмосковье лидирует среди регионов России по объёмам ввода нового жилья

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Московская область заняла первое место среди регионов России по объёмам жилищного строительства в январе — августе 2021 года, сообщили в региональном Минжилполитики.
Подмосковье лидирует среди регионов России по объёмам ввода нового жилья
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Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«За восемь месяцев текущего года в области было введено 4,98 млн кв. м. Из них 1,96 млн пришлось на метры в 203 многоквартирных домах и 3,02 млн — на индивидуальное жилищное строительство. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья по стране», — говорится в материале.

Больше всего многоквартирных домов с начала года ввели в Красногорске, Ленинском округе и Мытищах.

До конца года в регионе планируют ввести ещё 3,2 млн кв. м жилья.

Как ранее сообщала НСН, в Москве ввели в эксплуатацию 42 стартовых дома по реновации с начала 2021 года.

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