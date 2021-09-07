В Калининградской области петербургские сапёры обезвредили 24 боеприпаса времён войны

Специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра из Санкт-Петербурга обезвредили 24 боеприпаса времён Великой Отечественной войны в Калининградской области.

Боеприпасы были обнаружены в лесополосе на территории посёлка Павлово. Об этом «Невским новостям» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Среди находок — одна 120-мм миномётная мина, две мины 82-мм калибра, один 85-мм снаряд, 12 артиллерийских снарядов 76-мм калибра, один 45-мм снаряд, один 37-мм артснаряд, один 20-мм эрликон и пять взрывателей от артиллерийских снарядов.

Боеприпасы вывезены на полигон Балтийского флота, где будут утилизированы.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в районе трассы Симферополь — Севастополь обезвредили немецкую фугасную бомбу времён Великой Отечественной войны.