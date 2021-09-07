Аналитики назвали самые популярные направления для путешествий летом 2021 года

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Исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» показало, что летом 2021 года на первом месте среди зарубежных направлений оказался Ереван.
Аналитики назвали самые популярные направления для путешествий летом 2021 года
  • Reuters

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Всего в Ереван было оформлено 9% билетов. Вторым по популярности направлением стал Кишинёв — туда летели 6,9% пользователей сервиса. Третье место занял Бишкек — 4,4%. На четвёртом и пятом местах — Баку (4%) и Ташкент (3,9%).

«Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул, которые в прошлом году входили в топ-5, по итогам лета 2021 года сократили свою долю. Очевидно, часть самостоятельных путешественников переключилась на пакетные предложения», — отмечают в сервисе.

Как ранее сообщало URA.RU, Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений для путешествий в бархатный сезон.

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