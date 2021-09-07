В Астраханской области прошли учения для расчётов ракетного соединения ЦВО
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
«Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на отлично: каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 км от охраняемых объектов», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.