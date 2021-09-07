Юрист Ибрагимова рассказала, зачем нотариально заверять займы у знакомых

Руководитель департамента контроля качества ООО «НЮС Амулекс» Нурида Ибрагимова рассказала, зачем нужно оформлять через нотариуса деньги, взятые в долг у родственников или знакомых.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что договор займа на законодательном уровне обязательному нотариальному удостоверению не подлежит, достаточно соблюдать простую письменную форму.

«В целом нотариальное удостоверение договора выгодно и требуется, если займодавец (в дальнейшем взыскатель) желает в досудебном порядке обратиться за взысканием денежных средств. Таким образом, исполнительная надпись нотариуса ускоряет процесс взыскания долга», — заключила Ибрагимова.

Как ранее сообщали «Известия», российские банки увеличили выдачу потребительских кредитов на 13,9% в первом полугодии 2021 года.