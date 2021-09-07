Кабмин одобрил выделение 2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением инфекций

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На мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей.  Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин одобрил выделение 2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением инфекций
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Отмечается, что часть средств направят на создание ПЦР-центров.

«Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина заявили, что «финансирование также поступит на создание комплекса из четырёх лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов».

Кроме того, как отметили в правительстве, «подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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