Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили объёмы производства в первом полугодии вдвое

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первую половину 2021 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» почти в два раза увеличили объёмы производства продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили объёмы производства в первом полугодии вдвое
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«В первом полугодии этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 10,2 млрд рублей, это в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и в два раза превышает показатель первого полугодия 2019 года», — сказал Ефимов.

По его словам, основной объём — 56% — обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 5,7 млрд рублей. В тройку лидеров вошли предприятия информaционно-коммуникaционных технологий, a тaкже фaрмaцевтического и медицинского клaстеров.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.

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