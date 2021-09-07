Кабмин выделит средства на строительство больниц в Саратовской области, Удмуртии и Коми
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- РИА Новости
«В Саратовской области из этих средств будет профинансировано строительство онкологического диспансера на 200 коек. Учреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену, также будет оборудовано 20 местами дневного пребывания больных и 12 койками реанимации и интенсивной терапии. Всего на эти цели будет выделено 87,6 млн рублей. Общая стоимость проекта, начатого в 2019 году, составляет около 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Удмуртия получит 164,1 млн рублей на создание лечебного корпуса с поликлиникой при Республиканской клинической туберкулёзной больнице, планируется, что объект будет введён в эксплуатацию уже в 2022 году».
«Ещё 50,1 млн рублей поступит в бюджет Республики Коми. Эти средства пойдут на строительство Республиканской инфекционной больницы», — добавили в пресс-службе кабмина.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.