Кабмин выделит средства на строительство больниц в Саратовской области, Удмуртии и Коми

На создание специализированных медучреждений в Саратове, Ижевске и Сыктывкаре будет дополнительно выделено более 300 млн рублей. Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«В Саратовской области из этих средств будет профинансировано строительство онкологического диспансера на 200 коек. Учреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену, также будет оборудовано 20 местами дневного пребывания больных и 12 койками реанимации и интенсивной терапии. Всего на эти цели будет выделено 87,6 млн рублей. Общая стоимость проекта, начатого в 2019 году, составляет около 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Удмуртия получит 164,1 млн рублей на создание лечебного корпуса с поликлиникой при Республиканской клинической туберкулёзной больнице, планируется, что объект будет введён в эксплуатацию уже в 2022 году».

«Ещё 50,1 млн рублей поступит в бюджет Республики Коми. Эти средства пойдут на строительство Республиканской инфекционной больницы», — добавили в пресс-службе кабмина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.