Кабмин выделил 500 млн рублей на завершение строительства госпиталя в Ивановской области

Из резервного фонда правительства будет выделено более 500 млн рублей на предоставление разовой помощи бюджету Ивановской области для запуска быстровозводимого инфекционного госпиталя.

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Госпиталь, рассчитанный на 360 коек, предназначен для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «средства федерального центра поступят в виде субсидии для софинансирования расходов регионального бюджета на завершение строительства объекта».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.