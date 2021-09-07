Кабмин выделил 500 млн рублей на завершение строительства госпиталя в Ивановской области
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- РИА Новости
Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.
«Госпиталь, рассчитанный на 360 коек, предназначен для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «средства федерального центра поступят в виде субсидии для софинансирования расходов регионального бюджета на завершение строительства объекта».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.