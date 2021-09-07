У россиян вырос спрос на подержанные автомобили от трёх до пяти лет

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В «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что этом году россияне стали значительно чаще интересоваться покупкой подержанных трёхлетних автомобилей и автомобилей в возрасте четырёх—пяти лет.
У россиян вырос спрос на подержанные автомобили от трёх до пяти лет
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Так, с января по август 2021 года спрос на трёхлетние авто оказался на 19% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Покупательский интерес к четырёх– и пятилетним автомобилям вырос на 14%.

В ряде регионов спрос вырос заметнее, чем в среднем по стране. Например, в Новосибирске интерес за год увеличился на 209% на трёхлетние машины и 198% на авто в возрасте до пяти лет, в Барнауле — на 145% и 71%, а в Иркутске — на 97% и 125%.

Отмечается, что молодые подержанные автомобили россияне рассматривают как альтернативу новым.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.

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