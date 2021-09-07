Захарова назвала любимый фильм с Бельмондо

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью французского актёра Жан-Поля Бельмондо и назвала любимый фильм с его участием.
Захарова назвала любимый фильм с Бельмондо
  • © МИД России

«Очень любила и люблю фильм «Профессионал». Потому что Бельмондо и музыка Морриконе. Первый раз посмотрела в детстве. И сразу в сердце. Чем больше удивляла меня жизнь, тем сильнее я любила фильм, Его и музыку», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее AFP со ссылкой на адвоката Бельмондо сообщило о смерти французского актёра. Он скончался на 89-м году жизни.

Жан-Поль Бельмондо получил всемирную славу благодаря фильмам «На последнем дыхании» и «Профессионал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить