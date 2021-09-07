Захарова назвала любимый фильм с Бельмондо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью французского актёра Жан-Поля Бельмондо и назвала любимый фильм с его участием.

«Очень любила и люблю фильм «Профессионал». Потому что Бельмондо и музыка Морриконе. Первый раз посмотрела в детстве. И сразу в сердце. Чем больше удивляла меня жизнь, тем сильнее я любила фильм, Его и музыку», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее AFP со ссылкой на адвоката Бельмондо сообщило о смерти французского актёра. Он скончался на 89-м году жизни.

Жан-Поль Бельмондо получил всемирную славу благодаря фильмам «На последнем дыхании» и «Профессионал».