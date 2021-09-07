Пилотов «Аэрофлота» отстранили от работы за отказ от вакцинации

Шесть пилотов авиакомпании «Аэрофлот» были отстранены от работы и отправлены в отпуск без сохранения заработной платы за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

В комментарии РБК он напомнил, что всего в «Аэрофлоте» работают 2,3 тыс. пилотов.

В то же время президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в письме гендиректору «Аэрофлота» отметил, что для персонала по предписанию Роспотребнадзора ранее проводили разъяснительную работу и вакцинацию прошли 84% сотрудников. В профсоюзе также назвали дискриминацией факт того, что непривитые сотрудники других департаментов продолжают работать.

«Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряжённость и подталкивают их к увольнению», — говорится в заявлении профсоюза.

Дельдюжов подчеркнул, что с жалобами обратились около десяти лётчиков: от работы их начали отстранять с 16 августа, а приказы вышли 30 августа.

«То есть людей, по сути, лишили права на труд», — заключил глава профсоюза.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что увольнять и требовать вакцинации от коронавируса при наличии медицинского отвода незаконно.