Пилотов «Аэрофлота» отстранили от работы за отказ от вакцинации
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В комментарии РБК он напомнил, что всего в «Аэрофлоте» работают 2,3 тыс. пилотов.
В то же время президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в письме гендиректору «Аэрофлота» отметил, что для персонала по предписанию Роспотребнадзора ранее проводили разъяснительную работу и вакцинацию прошли 84% сотрудников. В профсоюзе также назвали дискриминацией факт того, что непривитые сотрудники других департаментов продолжают работать.
«Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряжённость и подталкивают их к увольнению», — говорится в заявлении профсоюза.
Дельдюжов подчеркнул, что с жалобами обратились около десяти лётчиков: от работы их начали отстранять с 16 августа, а приказы вышли 30 августа.
«То есть людей, по сути, лишили права на труд», — заключил глава профсоюза.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что увольнять и требовать вакцинации от коронавируса при наличии медицинского отвода незаконно.