Аналитики заявили о росте спроса на товары для обогрева в России

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Спрос на обогреватели для дома увеличился в 2,5 раза по сравнению с июлем. Чаще всего покупатели выбирают электрические мини-обогреватели с быстрым нагревом и дистанционным управлением по цене от 900 до 1500 рублей, заявили в «AliExpress Россия».
Аналитики заявили о росте спроса на товары для обогрева в России
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Аналитики изучили данные по российским продавцам за период с 1 по 31 августа.

В 1,5 раза вырос спрос на товары для системы тёплых полов, в 3,6 раза — на электрические грелки-коврики.

Также отмечен рост спроса на коврики для ног с подогревом и электрические одеяла.

Ранее руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» рассказал, как сохранить тепло в доме до старта отопительного сезона.

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