В петербургском музее могут выставить вагоны трамвая времён блокады Ленинграда

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В петербургском Музее городского электрического транспорта могут выставить вагоны трамвая времён блокады Ленинграда.
В петербургском музее могут выставить вагоны трамвая времён блокады Ленинграда
  • © getmuseum.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

Как рассказала руководитель пресс-службы ГУП «Горэлектротранс» Дарья Тимофеева, вагоны доставили из Новосибирска. В канун 80-летия начала блокады их показали на Невском заводе электрического транспорта.

«Эти вагоны имеют безусловный исторический интерес и очень важно, что трамваи, которые работали в блокадные годы, снова вернулись в Петербург для сохранения истории трамвайного города», — отмечается в сообщении.

Профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ Андрей Горев отметил, что трамвай появится в экспозиции Музея городского электрического транспорта.

«Может, даже ходовой. Это зависит от объёмов реставрации, насколько это возможно», — сказал он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.

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