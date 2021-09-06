Нижегородский аэропорт обслужил более полумиллиона пассажиров за лето

Нижегородский аэропорт имени Чкалова обслужил более 530 тыс. пассажиров за лето, что на 37% больше уровня 2019 года и на 216% больше уровня 2020 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Внутрироссийскими направлениями воспользовались 397 тыс. пассажиров, международными — 137 тыс.

В первом случае наибольшей популярностью пользовались города российского юга, в том числе Симферополь, Сочи и Анапа, а во втором — Анталья, Ларнака и Ереван.

Всего для прямых полётов из Нижнего Новгорода летом было доступно 37 направлений.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что международный аэропорт Симферополь в августе обслужил рекордные 1,3 млн пассажиров.