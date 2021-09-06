Нижегородский аэропорт обслужил более полумиллиона пассажиров за лето
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Внутрироссийскими направлениями воспользовались 397 тыс. пассажиров, международными — 137 тыс.
В первом случае наибольшей популярностью пользовались города российского юга, в том числе Симферополь, Сочи и Анапа, а во втором — Анталья, Ларнака и Ереван.
Всего для прямых полётов из Нижнего Новгорода летом было доступно 37 направлений.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что международный аэропорт Симферополь в августе обслужил рекордные 1,3 млн пассажиров.