В Москве открыли памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения

Короткая ссылка
В Москве состоялась церемония открытия памятника героям 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района.
В Москве открыли памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения
  • ©duma.mos.ru

Об этом сообщает kp.ru.

«Особый год — 80-летие Битвы под Москвой, поэтому открытие памятника, конечно, знаковое событие», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, на службу добровольно были призваны 12 тыс. участников дивизии, в живых осталось около тысячи.

Монумент «Плечом к плечу» создан скульпторами Ваге и Микаэлем Согоянами.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в церемонии открытия бюстов советских разведчиков Зои Воскресенской-Рыбкиной и Леонида Квасникова в городе Узловая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить