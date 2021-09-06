В Москве открыли памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения

В Москве состоялась церемония открытия памятника героям 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района.

Об этом сообщает kp.ru.

«Особый год — 80-летие Битвы под Москвой, поэтому открытие памятника, конечно, знаковое событие», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, на службу добровольно были призваны 12 тыс. участников дивизии, в живых осталось около тысячи.

Монумент «Плечом к плечу» создан скульпторами Ваге и Микаэлем Согоянами.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в церемонии открытия бюстов советских разведчиков Зои Воскресенской-Рыбкиной и Леонида Квасникова в городе Узловая.