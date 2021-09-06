Северный флот провёл учения в Баренцевом море
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По сценарию учений морские пехотинцы освободили платформу, которую захватили условные террористы.
Персонал укрылся в специальных помещениях и запросил помощь у корабля, который находился поблизости. Моряки разбились на группы и последовательно всё осмотрели. Группа антитеррора действовала скрытно, чтобы не привлечь внимание противника.
Также пресечена попытка нападения судна, с которого высаживались условные террористы. Досмотровая группа обыскала помещения и экипаж, прокурор проверил необходимые документы. Нарушитель обезврежен.
Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.