Северный флот провёл учения в Баренцевом море. Морпехи высадилась на нефтяную платформу «Приразломная».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По сценарию учений морские пехотинцы освободили платформу, которую захватили условные террористы.

Персонал укрылся в специальных помещениях и запросил помощь у корабля, который находился поблизости. Моряки разбились на группы и последовательно всё осмотрели. Группа антитеррора действовала скрытно, чтобы не привлечь внимание противника.

Также пресечена попытка нападения судна, с которого высаживались условные террористы. Досмотровая группа обыскала помещения и экипаж, прокурор проверил необходимые документы. Нарушитель обезврежен.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.