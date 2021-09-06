Северный флот провёл учения в Баренцевом море

Короткая ссылка
Северный флот провёл учения в Баренцевом море. Морпехи высадилась на нефтяную платформу «Приразломная».
Северный флот провёл учения в Баренцевом море
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По сценарию учений морские пехотинцы освободили платформу, которую захватили условные террористы.

Персонал укрылся в специальных помещениях и запросил помощь у корабля, который находился поблизости. Моряки разбились на группы и последовательно всё осмотрели. Группа антитеррора действовала скрытно, чтобы не привлечь внимание противника.

Также пресечена попытка нападения судна, с которого высаживались условные террористы. Досмотровая группа обыскала помещения и экипаж, прокурор проверил необходимые документы. Нарушитель обезврежен.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить