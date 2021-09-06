В центре «ЖКХ контроль» рассказали о способах сохранить тепло в доме
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«Нашим гражданам надо знать, что на тепло в квартире влияет не только отопление, но и содержание квартиры. Так, пластиковые окна нужно перевести из летнего режима в зимний. На тепло оказывает влияние и принудительная вентиляция, работающая постоянно и вытягивающая тепло», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, владельцы газовых колонок сами обеспечивают себя теплом независимо от начала отопительного сезона.
Также Мамчур рекомендует иметь и мониторить приборы, определяющие, где идёт утечка тепла.
«В дальнейшем, если будете делать ремонт, предусмотрите тёплый пол от электричества», — добавил эксперт.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в беседе с «Известиями» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.