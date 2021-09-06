Специалисты «Лиза Алерт» рассказали, почему люди теряются в лесу

Руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге Антон Паулин рассказал, почему люди теряются в лесу.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», он отметил, что во многом это связано с безответственной подготовкой к походу в лес.

«Да, люди в лесах теряются, в лесах погибают, от этого не застрахован никто. Самая основная причина того, что люди в лесах теряются, — это то, что они безответственно подходят к подготовке к походу», — сказал Паулин на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

Говоря о диких животных, эксперт отметил, что человек для обитателей леса — это источник проблем, а не источник питания.

С мужчиной согласилась и поисковик отряда Марина Быско.

Они отметила, что специалисты рекомендуют ходить в лес компанией и громко разговаривать, что станет для животных сигналом покинуть местность.

Ранее координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, каким правилам следует научить ребёнка перед прогулкой в лесу.