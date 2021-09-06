К проведению Всероссийской переписи населения в Калининградской области привлекут волонтёров

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Агентство по делам молодёжи Калининградской области и Калининградстат подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает оказание содействия в освещении наиболее значимых статистических исследований, в том числе Всероссийской переписи населения.
К проведению Всероссийской переписи населения в Калининградской области привлекут волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное агентство по делам молодёжи.

«Одним из важнейших мероприятий в рамках нашего сотрудничества станет Всероссийская перепись населения. Уверена, что создание волонтёрского корпуса сможет оказать влияние на качество проведения переписи в целом», — заявила руководитель агентства Анна Мусевич.

Она уточнила, что добровольцы станут оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках, а также расскажут жителям о том, как и где можно принять участие в переписи.

Ранее НТВ сообщало, что в Ленинградской области привлекут волонтёров к Всероссийской переписи населения.

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