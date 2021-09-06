Трансляции второго марафона общества «Знание» набрали свыше 110 млн просмотров

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Трансляции второго просветительского марафона «Новое Знание» набрали свыше 110 млн просмотров.
Трансляции второго марафона общества «Знание» набрали свыше 110 млн просмотров
  • ©znanierussia.ru

Об этом сообщают «Дни.ру».

К марафону присоединились около 300 вузов. Почти 20 тыс. подключений было совершено из школ. В адрес спикеров поступило более 5 тыс. вопросов.

Отмечается, что на сайте общества «Знание» будут представлены лекции, интервью, дискуссии — около 150 часов контента.

Ранее kp.ru сообщал, что просветительский марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров за первый день трансляции на YouTube.

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