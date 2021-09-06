Психолог Наумова рассказала, почему родителям нежелательно надолго уезжать от детей

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, почему родителям не следует надолго уезжать от детей.

«Родители, оставляя ребёнка с бабушкой, думают, что ему хорошо, но это всегда не так — ребёнку нужна мама, причём постоянно. Ему кажется, что мама его не любит и она его бросила. Самое главное — не допустить формирования этого комплекса», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если расстаться на какое-то время всё-таки нужно, то необходимо находиться с детьми в постоянном контакте.

Расставаясь с ребёнком, родители должны назвать точные сроки возвращения, добавила Наумова.

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