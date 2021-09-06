Автоэксперт дал советы по покупке машины с пробегом

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Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по покупке машины с пробегом.
Автоэксперт дал советы по покупке машины с пробегом
  • РИА Новости

«Нет понятия критичного пробега. Всё упирается в конкретное состояние определённого экземпляра. Если владелец за машиной ухаживает, то она может бегать несколько сотен тысяч. Если регламентные работы проведены и владелец за кузовом ухаживает, то это не показатель», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, самый опасный пробег варьируется в районе 85—95 тыс. км, поскольку именно в этот период нужно пройти дорогостоящее техобслуживание.

«Если у автомобиля пробег 90 тыс. км, будьте готовы к вложениям. Для кого это не первая машина, те это знают, но начинающие могут повестись», — сказал Хресин.

Как пояснил эксперт, при покупке такой машины высока вероятность потратиться на капитальный ремонт двигателя.

«Состояние кузова покупатель сам увидит. Не увидит — так надо будет смотреть. Из вещей неочевидных — потребуется к 200 тыс. км капиталить мотор и перебирать КПП. Это с большой долей вероятности», — добавил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.

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