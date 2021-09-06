В Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж на авторынке России в августе

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на авторынке России в августе 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Отмечается, что за месяц продажи новых машин снизились на 17% по сравнению с аналогичным показателем за август 2020-го. Россияне приобрели 114 130 автомобилей.

Всего с января по август 2021 года реализовано 1 067 890 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 21,3% больше, чем годом ранее.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.