В Иркутске следователи начали проверку по факту ДТП с участием депутата

Следователи Иркутской области начали проверку по факту дорожного инцидента с участием депутата заксобрания региона от КПРФ Антона Романова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по области.

«В СМИ и социальных сетях появилась информация о ДТП с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Романова», — сообщает пресс-служба.

18 августа в Свердловском районе Иркутска Романов, будучи за рулём авто, совершил наезд на переходившую дорогу по пешеходному переходу девушку.

Отмечается, что в результате инцидента девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Позднее Романов пришёл в полицию и сообщил о случившемся.

Организовано проведение доследственной проверки, направленной на выяснение обстоятельств инцидента.

В феврале в Иркутской области пять человек погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей.