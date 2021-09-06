В Иркутске следователи начали проверку по факту ДТП с участием депутата
- РИА Новости
«В СМИ и социальных сетях появилась информация о ДТП с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Романова», — сообщает пресс-служба.
18 августа в Свердловском районе Иркутска Романов, будучи за рулём авто, совершил наезд на переходившую дорогу по пешеходному переходу девушку.
Отмечается, что в результате инцидента девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.
Позднее Романов пришёл в полицию и сообщил о случившемся.
Организовано проведение доследственной проверки, направленной на выяснение обстоятельств инцидента.
В феврале в Иркутской области пять человек погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей.