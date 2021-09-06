В Иркутске следователи начали проверку по факту ДТП с участием депутата

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Следователи Иркутской области начали проверку по факту дорожного инцидента с участием депутата заксобрания региона от КПРФ Антона Романова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по области.
В Иркутске следователи начали проверку по факту ДТП с участием депутата
  • РИА Новости

«В СМИ и социальных сетях появилась информация о ДТП с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Романова», — сообщает пресс-служба.

18 августа в Свердловском районе Иркутска Романов, будучи за рулём авто, совершил наезд на переходившую дорогу по пешеходному переходу девушку.

Отмечается, что в результате инцидента девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Позднее Романов пришёл в полицию и сообщил о случившемся.

Организовано проведение доследственной проверки, направленной на выяснение обстоятельств инцидента.

В феврале в Иркутской области пять человек погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей.

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