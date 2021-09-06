В аэропорту Симферополь зафиксировали рекордный трафик в августе

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Международный аэропорт Симферополь в августе обслужил рекордные 1,3 млн пассажиров.
В аэропорту Симферополь зафиксировали рекордный трафик в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Международный аэропорт Симферополь обслужил в августе 1 264 477 пассажиров, что на 39% больше показателей этого же месяца ещё доковидного 2019 года. Месячный трафик стал максимальным за всё время наблюдений, превысив на 48 тыс. человек предыдущий рекорд, зафиксированный в июле этого года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сайт «Подмосковье сегодня», пассажиропоток на речных маршрутах в Московской области вырос с начала сезона в два раза.

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