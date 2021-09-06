Юрист разъяснил правила подачи отопления в квартиры
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Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
«Правила подачи отопления до установленного срока таковы: если температура окружающего воздуха в течение пяти суток среднесуточно меньше +8 °С, то должно быть включено отопление. Это общее правило, которое действует по всей стране», — сказал эксперт.
Он добавил, что по практике Московского региона отопление включают раньше запланированного числа.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области проинспектируют все дома, оснащённые газовым оборудованием.