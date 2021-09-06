Юрист разъяснил правила подачи отопления в квартиры

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Правила подачи отопления до установленного срока таковы: если температура окружающего воздуха в течение пяти суток среднесуточно меньше +8 °С, то должно быть включено отопление. Это общее правило, которое действует по всей стране», — сказал эксперт.

Он добавил, что по практике Московского региона отопление включают раньше запланированного числа.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области проинспектируют все дома, оснащённые газовым оборудованием.