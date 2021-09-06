К инвестпорталу Москвы присоединились 13 тысяч новых пользователей в 2021 году

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что на инвестиционном портале Москвы с начала года 13 тыс. предпринимателей создали новые учётные записи.

Об этом сообщает НСН.

В общей сложности за семь с половиной лет было зарегистрировано более 53 тыс. личных кабинетов.

«На сайте в онлайн-режиме можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект или концессионную инициативу, а также подать заявку на получение субсидии или инвестиционного налогового вычета», — рассказал заммэра.

На инвестпортале доступно 30 онлайн-сервисов, которыми в этом году предприниматели воспользовались 87,5 тыс. раз.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».