Автоэксперт Мельников оценил риск ДТП из-за громкой музыки в салоне машины
- РИА Новости
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право оштрафовать водителя за установку в машине дополнительных динамиков и усилителей звука. В беседе с «Москвой 24» Мельников назвал эту меру профилактической.
«Когда водитель управляет транспортным средством, он использует все возможности для контроля за ситуацией. Например, если другой автомобилист захочет о чём-то предупредить, может быть применён звуковой сигнал на руле. Если в машине громкий звук, то водитель рискует его просто не услышать. Соответственно, может произойти аварийная ситуация», — прокомментировал Вадим Мельников.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.