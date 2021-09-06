Автоэксперт Мельников оценил риск ДТП из-за громкой музыки в салоне машины

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников объяснил, может ли громкая музыка в автомобиле спровоцировать опасную ситуацию на дороге.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право оштрафовать водителя за установку в машине дополнительных динамиков и усилителей звука. В беседе с «Москвой 24» Мельников назвал эту меру профилактической.

«Когда водитель управляет транспортным средством, он использует все возможности для контроля за ситуацией. Например, если другой автомобилист захочет о чём-то предупредить, может быть применён звуковой сигнал на руле. Если в машине громкий звук, то водитель рискует его просто не услышать. Соответственно, может произойти аварийная ситуация», — прокомментировал Вадим Мельников.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.