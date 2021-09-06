В Москве назвали условия начала отопительного сезона

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Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, когда в столичных домах может появиться отопление.
В Москве назвали условия начала отопительного сезона
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Его включают при определённых погодных условиях, сообщил он в беседе с «Москвой 24».

«Существует норматив, согласно которому, если в течение пяти дней среднесуточная температура ниже +8 °С, то даётся поручение включить отопление», — сказал Крохин.

Он отметил, что в последние годы отопление подавалось и в более сжатые сроки, например при резком похолодании.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области проинспектируют все дома, оснащённые газовым оборудованием.

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