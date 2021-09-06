Лавров рассказал, что посетил около 150 стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что посетил около 150 государств.

«Только в ООН 193 государства-члена. Наверное, где-то в 150 я бывал. Остались ещё неизведанные страны. Вот как ни странно, никогда не был в Канаде», — приводит ТАСС слова Лаврова.

При этом он отметил, что наиболее привлекательна для него Россия.

«Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда-всегда лучше», — сказал Лавров, отметив, что Россия для него — источник силы. Министр отметил, что каждый год проводит «отпуск где-нибудь на сибирских просторах».

Ранее Лавров выразил сожаление, что «Спартак» не является чемпионом.