Лавров рассказал, что посетил около 150 стран

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что посетил около 150 государств.
Лавров рассказал, что посетил около 150 стран
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Только в ООН 193 государства-члена. Наверное, где-то в 150 я бывал. Остались ещё неизведанные страны. Вот как ни странно, никогда не был в Канаде», — приводит ТАСС слова Лаврова.

При этом он отметил, что наиболее привлекательна для него Россия.

«Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда-всегда лучше», — сказал Лавров, отметив, что Россия для него — источник силы. Министр отметил, что каждый год проводит «отпуск где-нибудь на сибирских просторах».

Ранее Лавров выразил сожаление, что «Спартак» не является чемпионом.

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