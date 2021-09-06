В Москве пройдут юношеские соревнования по управлению беспилотниками

В День города в Москве, на ВДНХ, пройдут юношеские соревнования по управлению беспилотниками, а также их конструированию.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В соревнованиях примут участие 16 команд — 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Победители смогут выступить на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в апреле 2022 года.

«Беспилотная авиация — это перспективное направление во всём мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа «Беспилотные летательные аппараты». Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках», — отметила Наталья Сергунина.

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.