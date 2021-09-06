Объём инвестиций в бюджет Москвы вырос на 21% в I полугодии 2021 года

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за шесть месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в столице увеличились почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 трлн рублей.

Об этом сообщает НСН.

Также он добавил, что в II квартале этого года инвестиции увеличились на 23,5% и составили 852,9 млрд рублей.

Ефимов отметил, что в столице созданы оптимальные условия для развития бизнеса. Московские компании, несмотря на пандемию и её последствия, продолжают вкладывать деньги в экономику и развитие столицы.

Также заммэра подчеркнул, что в настоящий момент на столицу приходится около 18% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал, а также около половины прямых иностранных инвестиций России. За последние десять лет объём инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.