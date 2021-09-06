Военный эксперт прокомментировал решение увеличить число резервистов в армии России

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Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал решение Министерства обороны России об увеличении количества резервистов в армии.
Военный эксперт прокомментировал решение увеличить число резервистов в армии России
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

В первую очередь, по его словам, это связано с белорусско-российскими учениями «Запад-2021», так как на такие оперативно-стратегические мероприятия традиционно привлекают резервистов.

«Во-вторых, это связано с тем, что им необходимы специалисты в запасе, которые смогут управлять современной боевой техникой», — подчеркнул Литовкин.

Ранее Минобороны России приняло решение об увеличении числа резервистов в российской армии.

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