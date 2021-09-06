Военный эксперт прокомментировал решение увеличить число резервистов в армии России
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
В первую очередь, по его словам, это связано с белорусско-российскими учениями «Запад-2021», так как на такие оперативно-стратегические мероприятия традиционно привлекают резервистов.
«Во-вторых, это связано с тем, что им необходимы специалисты в запасе, которые смогут управлять современной боевой техникой», — подчеркнул Литовкин.
Ранее Минобороны России приняло решение об увеличении числа резервистов в российской армии.