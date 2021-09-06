Свердловская область стала популярным местом среди туристов в бархатный сезон

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Исследование, проведённое экспертами сервиса «Авито Недвижимость», показало, что Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений для путешествий в бархатный сезон.
Свердловская область стала популярным местом среди туристов в бархатный сезон
  • ©wikipedia

Об этом сообщает URA.RU.

«Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений для путешествий этой осенью… Россияне продолжают открывать для себя внутренний туризм, в Свердловской области спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос на 48,8%, а спрос на аренду квартир — на 58%» — отметил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса «Авито Недвижимость» Артём Кромочкин.

Первые пять позиций занимают Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

Как ранее сообщало ФАН, в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали о развитии туротрасли в республике.

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