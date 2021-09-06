Автоэксперт Моржаретто рассказал о причинах высокой аварийности на трассах России

Автоэксперт, журналист Игорь Моржаретто в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что причиной 90% аварий на российских дорогах является человеческий фактор.

«Превысил скорость, отвлёкся от управления, засмотрелся на смартфон, устал, ещё что-то, там выехал, неудачно обгонять начал. Много причин. Я уж не говорю о том, что там действительно позволил себе выпить. Но если говорить о мировом опыте, человеческий фактор будет всегда… Вот отвлечься на минуту от управления — и всё, и авария, и катастрофа. То есть человек не идеален во всех странах мира, и задача вот этих программ, между прочим, сделать, в частности, так, чтобы у человека просто не было права на ошибку. Ни в какой ситуации. Для этого начали разделять во всём мире встречные потоки движения — и это активно внедряется и у нас», — подчеркнул автоэксперт.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.