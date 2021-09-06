Автоэксперт Моржаретто раскрыл понятие «нулевой смертности» на дорогах

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Автоэксперт, журналист Игорь Моржаретто в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, можно ли достичь нулевой смертности на дорогах.
Автоэксперт Моржаретто раскрыл понятие «нулевой смертности» на дорогах
  • РИА Новости

«В любом случае к этому надо стремиться, и многие страны поставили перед собой такую цель, причём некоторые это сделали ещё лет 30 назад и поэтапно стараются идти к этой цели. Не всё получается: нулевой смертности не достиг ещё в мире никто, — и я боюсь, что, к сожалению, это такая фата-моргана — цель, которая недостижима в принципе, потому что бывают ситуации, когда ничего не зависит ни от человека, ни от окружающей среды. Ну, форс-мажор, что называется. Но стремиться к этому, безусловно, надо. И хорошо, что такая цель поставлена у нас», — сказал эксперт.

Он отметил, что ближе всего к этому подошли скандинавские страны, в частности Швеция, где число погибших в течение года на 100 тыс. человек примерно равно двум.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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