Автоэксперт Моржаретто раскрыл понятие «нулевой смертности» на дорогах

Автоэксперт, журналист Игорь Моржаретто в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, можно ли достичь нулевой смертности на дорогах.

«В любом случае к этому надо стремиться, и многие страны поставили перед собой такую цель, причём некоторые это сделали ещё лет 30 назад и поэтапно стараются идти к этой цели. Не всё получается: нулевой смертности не достиг ещё в мире никто, — и я боюсь, что, к сожалению, это такая фата-моргана — цель, которая недостижима в принципе, потому что бывают ситуации, когда ничего не зависит ни от человека, ни от окружающей среды. Ну, форс-мажор, что называется. Но стремиться к этому, безусловно, надо. И хорошо, что такая цель поставлена у нас», — сказал эксперт.

Он отметил, что ближе всего к этому подошли скандинавские страны, в частности Швеция, где число погибших в течение года на 100 тыс. человек примерно равно двум.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.