На пропавшем в Каспийском море катере находятся трое детей

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Пропавший в Каспийском море катер находится в районе острова Тюлений, на его борту находятся трое детей и четверо взрослых.

«Выяснилось, что в последний раз была попытка выйти на связь сегодня около 14:00. Установлено, что они в районе острова Тюлений. Самому маленькому ребёнку восемь месяцев, (всего) трое детей, четверо взрослых», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Росморречфлота.

Отмечается, что катер начал своё путешествие в Санкт-Петербурге.

Ранее в ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь.

В последний раз они выходили на связь 3 сентября.

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