В России за сутки проведено более 430 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 434 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 434 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 сентября остаются 1 169 118 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в стране проведено свыше 180,9 млн тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.